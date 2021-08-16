Более двух тысяч байкеров получили штрафы в Санкт-Петербурге

Заметить мотоциклы в Санкт-Петербурге можно было уже начиная с середины апреля. За это время штрафы заработали 2080 байкеров. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Среди всех правонарушителей 137 не имели прав, 124 человека управляли мотоциклом, не зарегистрированным в ГИБДД, а еще 54 мотоцикла не имели номеров. Восемь человек попались на пьяной езде, еще одному оформили протокол за отказ от освидетельствования.

Против шести человек возбудили уголовные дела: два человека перевозили наркотики, у одного обнаружили фальшивые документы, еще трое разъезжали в пьяном виде без прав. Также правоохранители задержали одного мотоциклиста, который находился в федеральном розыске.

Чаще всего нарушения фиксируют во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти. Еще часто мотоциклисты нарушают правила в центре — на Невском проспекте и Васильевском острове и отчасти в Московском районе.