Более двух лет тюрьмы ждет петербуржца за разгром автомобиля

По данным следствия, в январе нынешнего года подозреваемый несколько раз ударил каменной сферой по чужой машине. Ущерб составил 43 тысячи рублей.

Мужчина был ранее судим, его условный срок отменили и приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.