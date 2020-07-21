21 июля 2020, 14:41
Более двух лет тюрьмы ждет петербуржца за разгром автомобиля
В Кировском районе Санкт-Петербурга суд приговорил мужчину к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в разгроме автомобиля. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
По данным следствия, в январе нынешнего года подозреваемый несколько раз ударил каменной сферой по чужой машине. Ущерб составил 43 тысячи рублей.
Мужчина был ранее судим, его условный срок отменили и приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.