Более дюжины кошек погибли в огне в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар, жертвами которого стали кошки. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел в одном из домов на проспекте Ленина. Загорелась трехкомнатная квартира. Огонь охватил площадь в два «квадрата». К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. В результате погибло более дюжины кошек, которые находились в квартире. По данным издания, возгорание возникло из-за замыкания холодильника.