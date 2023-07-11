Происшествия 11 июля 2023, 17:02 Более десятка мигрантов выдворят из России после рейда в Зеленограде МВД: 14 мигрантов выдворят из России после рейда в Зеленограде РИА «Новости»

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Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами провели в Зеленограде рейд по поиску нелегалов, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Правоохранители проверили объект на улице Конструктора Лукина и выявили иностранцев, которые жили и работали в России нелегально. В итоге полицейские составили 31 протокол за нарушение правил въезда и режима проживания, а также четыре протокола за незаконную трудовую деятельность.

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В ведомстве добавили, что установлено два нарушения правил пребывания в России иностранцев. Еще 14 мигрантов ждет выдворение из России. Кроме того, одному иностранцу запретили въезд в страну.

Ранее России предрекли миграционный кризис из-за водного дефицита в Центральной Азии.