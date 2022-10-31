Более десятка человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 14:03 Более десятка человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

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Автобус перевернулся в Челябинской области. 13 человек получили травмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МВД.

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По предварительным данным, авария произошла из-за снегопада. Водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел в кювет. В нем находились 22 пассажира, которые ехали на работу вахтовым методом. Всех пострадавших доставили в местные больницы.