Более десяти природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки

В Якутии за последние сутки удалось ликвидировать 11 природных пожаров на площади 42 тысячи гектаров. Об этом сообщило ОТР.

На данный момент в регионе активны более 150 возгораний. В тушении пожаров задействованы специалисты МЧС, Авиалесоохраны и Минобороны, а также группа добровольцев. Сейчас расширяют минерализованные полосы. Задымленность мешает полноценной работе авиации, однако часть экипажей все же тушит пожары с воздуха.

Более десятка населенных пунктов находятся под особым спасательским контролем. План по восстановлению утраченного жилья и социальных объектов будет разработан в ближайшее время.