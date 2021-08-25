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    25 августа 2021, 01:34

    Более десяти грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

    Арина Бобкова

    В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углем. Они принадлежали компании АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“». Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

    Это произошло на путях необщего пользования станции Забойщик в Березовском городском округе Кемеровской области. Информации о пострадавших не поступало.

    На место происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор. Он осуществит проверку случившегося.