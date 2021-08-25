Более десяти грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углем. Они принадлежали компании АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“». Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Это произошло на путях необщего пользования станции Забойщик в Березовском городском округе Кемеровской области. Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор. Он осуществит проверку случившегося.