Происшествия 28 декабря 2023, 00:58 Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области Пострадали 13 человек в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области РИА «Новости»

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В Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, в итоге пострадали 13 человек. Об этом сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в 16:30 на втором километре автодороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти. Грузовиком управлял 41-летний шофер.

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«Водитель рейсового автобуса „ПАЗ“ маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель автобуса «ПАЗ» попал в больницу в тяжелом состоянии, еще 12 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. По факту ДТП проведут проверку.

Ранее авария случилась на трассе Березовка — Щетиново в Пермском крае. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись, пассажир легковушки погиб.