Более десяти человек пострадали при обрушении бара в Лондоне

В результате частичного обрушения здания бара в восточной части Лондона пострадали более десяти человек. Об этом сообщила британская столичная служба скорой помощи (LAS).

По имеющимся данным, ЧП произошло около 16:45 по местному времени в субботу, 12 февраля (19:45 по Москве).

«Мы тесно взаимодействовали с партнерами по экстренным службам и оказали помощь 13 людям. У трех пациентов были потенциально серьезные травмы, еще 10 получили более легкие ранения», — говорится в заявлении.

В результате четыре человека были госпитализированы.

В свою очередь, член парламента Великобритании Дайана Эббот сообщила, что речь идет об обрушении антресольного этажа бара Two More Years, он расположен в районе Хакни-Уик.

Ранее сообщалось, что крыша китайского бара рухнула на посетителей. Погибли два человека, более 80 пострадали. Обрушение произошло на площади в 700 квадратных метров. Бар в городе Байсэ находился на третьем этаже здания. Его площадь приблизительно составляла порядка 700 «квадратов». По какой причине рухнула крыша, неизвестно.