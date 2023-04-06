Происшествия 06 апреля 2023, 18:39 Более четырех человек погибли при обстреле автопарка в Донецке — СМИ РИА «Новости»: не менее 4 человек погибли при обстреле Донецка со сторонны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка. Погибли по крайней мере четыре человека, сообщил корреспондент РИА «Новости» с места происшествия. По данным репортера Андрея Руденко, погибли девять жителей.

По его словам, есть пострадавшие, один из них попал в кадр журналистов. Известно, что обстрел велся ракетами реактивных систем залпового огня. Погибшие были мирными жителями.

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ВСУ совершили атаку на Калининский и Буденновский районы Донецка в 16:50, по ним выпустили четыре ракеты из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Донецк обстреливали со стороны Константиновки.

После этого под удар попали Киевский и Петровский районы: по Киевскому выпустили два снаряда «натовского» калибра (155 миллиметров) из села Тоненькое, по Петровскому — еще шесть снарядов из Ильинки. Ранее в течение дня ВСУ били по Петровскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР, а также по Горловке, Никольскому, Владимировке, Ясиноватой и Еленовке.