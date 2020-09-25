Более 90 выбросившихся на сушу дельфинов спасли в Тасмании

Местный биолог Крис Карлайон подчеркнул, что число обнаруженных на берегу гринд стало рекордным для Тасмании. В настоящий момент специалисты выясняют причину такого поведения. Ученый считает, что дельфины могли выброситься на сушу в поисках еды, информирует газета «Известия».

«Возможна цепная реакция, когда один больной лидер сбивается с толку и уплывает в мелководную бухту, увлекая с собой других китов», — поделился мнением исследователь Олаф Майнеке.

Уточняется, что животные могут достигать в длину до семи метров. Их вес составляет более тонны. Из-за этого операция по их спасению усложняется.