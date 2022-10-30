Более 90 человек погибли при обрушении моста в Индии | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 21:33 Более 90 человек погибли при обрушении моста в Индии NDTV: 91 человек погиб при обрушении моста в Индии РИА "Новости"

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Количество погибших при обрушении винтового моста в индийском штате Гуджарат возросло до 91. Медики госпитализировали 70 пострадавших, сообщил телеканал NDTV.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли после реконструкции четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек.

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Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать необходимую помощь родственникам погибших. Семьи погибших получат по 200 тысяч рупий (почти 150 тысяч рублей), а также по 50 тысяч рупий (почти 38 тысяч рублей) выплатят пострадавшим.

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Первоначально было известно о 30 погибших при обрушении моста. Также сообщалось, что часть пострадавших смогли выбраться на берег самостоятельно. В настоящее время причины обрушения устанавливают. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее в Филиппинах на острове Минданао жертвами наводнений и оползней стали свыше 30 человек. Ненастье вызвал шторм «Налджи». В результате непогоды пострадали 10 муниципалитетов, а также один город в провинции Северный Магинданао.