Происшествия 29 апреля 2023, 22:53 Более 90 боеприпасов прилетели в Донецк со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: украинские военные выпустили по городу 90 снарядов Викимедиа

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Украинские боевикив субботу, 29 апреля, выпустили по Донецку более 90 боеприпасов. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале.

«За период с 09:00 до 21:00 29 апреля город Донецк и присоединенные территории 19 раз подверглись обстрелам со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.», — написал он.

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В направлении Кировского, Киевского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов, а также поселка Александровка прилетели 90 снарядов артиллерии калибра 155 миллиметров и еще два из РСЗО.

По словам главы города, в результате украинских обстрелов в городе разрушения получили многоквартирные и частные жилые дома, также пострадали здания детского сада и линии электропередачи.

Согласно данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации, восемь жителей Донецка получили ранения в результате обстрела ВСУ. Самое большое число пострадавших — в Ленинском районе.

Украинские боевики также вели обстрел по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили по населенному пункту порядка 10 ракет.