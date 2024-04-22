Происшествия 22 апреля 2024, 15:02 Более 860 человек эвакуировали из школы из-за пожара в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в одном из образовательных учреждений накануне случился пожар. Спасатели эвакуировали из помещения более 860 человек. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, в школе № 80 на улице Героев Космоса произошло короткое замыкание электросветильника. Сам персонал успел ликвидировать огонь до приезда спасателей.

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В пожаре никто не пострадал.