Более 800 строений пострадали из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Спасатели полностью ликвидировали пожары четырех районах в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 квадратный метр. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Работы продолжаются в Ачинском, Боготольском, Большеулуйском, Большемуртинском, Дзержинском, Канском, Пировском, Рыбинском, Уярском и Казачинском районах края.

В ликвидации пожаров принимают участие 2007 человек и 548 единиц техники, добавили в МЧС. По данным ведомства, в результате возгораний пострадало более 800 строений. По данным РИА «Новости», повреждены или уничтожены 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.

По информации краевого Лесопожарного центра, в регионе действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров. В администрации Красноярского края подчеркнули, что ситуация находится под контролем. В лесах усилили патрулирование, обстановку мониторят с помощью беспилотников и камер видеонаблюдения, а данные с них в онлайн-режиме передаются в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. При обнаружении возгорания на место сразу направляют мобильные группы для тушения.

Ранее в регионе был введен режим ЧС. В 52 районах действует особый противопожарный режим. «По предварительным данным, причиной большинства пожаров стал переход огня с земель других категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения», — заявили в пресс-службе краевой администрации.

По данным «Известий», в результате крупных пожаров в Красноярском крае пострадали 19 человек, семь человек погибли.