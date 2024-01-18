Происшествия 18 января 2024, 11:20 Более 800 человек эвакуировали при пожаре в гимназии в Новосибирске МЧС России: более 800 человек эвакуировали из-за пожара в гимназии Новосибирска

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В подвале гимназии № 10 в Новосибирске вспыхнул пожар. Администрация учебного заведения эвакуировала более 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Утром в гимназии № 10 по улице Героев Революции сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первые прибывшие на место подразделения спасатели установили, что дым идет из подвала.

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«Пожар произошел в подвале, где размещалась частная школа по подготовке охранников. Открытое горение ликвидировали», — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Павел Винаков.

Пострадавших в результате пожара нет. Администрация школы сразу начала эвакуировать детей. Всего из здания вывели 723 школьника и 79 человек персонала гимназии.

Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

В Махачкале в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Пострадали несколько человек, один из детей скончался.