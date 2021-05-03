Более 80 строений в России сгорели от пала сухой травы

С начал года в России сгорели более 80 строений в 11 населенных пунктах от пала сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года от несанкционированных палов сухостоя в 11 населенных пунктах пострадали более 80 строений, из них 12 частных жилых домов. За нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы более 3,5 тысячи граждан, а также свыше 320 должностных и 40 юридических лиц», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 35 органов местного самоуправления. Нарушения связаны с отсутствием минерализованных полос, служащих противопожарным барьером на пути огня. Также некоторые территории оказались не очищены от сухой травы и мусора. Такие нарушения способны спровоцировать пожары, которые могут стремительно распространиться на жилые дома.

Накануне заброшенные дачные дома и сухая трава загорелись в садоводческом товариществе «КМЗ-4» в Кургане.