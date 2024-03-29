Происшествия 29 марта 2024, 15:16 Более 80 человек стали жертвами ДТП в Ростовской области за два месяца

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Главный госинспектор безопасности дорожного движения Ростовской области Олег Богун заявил, что с января по февраль 2024 года в регионе зафиксировали 379 ДТП. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Согласно данным ГИБДД, за указанный период 81 человек погиб в результате аварий. Еще 431 гражданин получил различные травмы.

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Самой частой причиной таких происшествий у водителей стало нарушение скоростного режима. У пешеходов — пересечение проезжей части в неположенных местах.