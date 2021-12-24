24 декабря 2021, 00:49
Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Новороссийске
Пожар произошел в Новороссийске. Там загорелось общежитие троллейбусного депо на улице Видова. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информации о пострадавших не поступало. В результате из десятиэтажного здания пришлось эвакуировать более 80 человек. Сообщение о возгорании поступило 23 декабря в 16:36. Через минуту на место происшествия направили отряд спасателей.
«В 17:25 пожар был локализован, в 17:50 — ликвидирован», — рассказали в ведомстве.