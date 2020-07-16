Более 8 млн рублей похитили из офиса на юге Москвы

Более восьми миллионов рублей похитили из офиса на улице Малая Тульская на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Представители правопорядка уточнили, что неизвестный проник в офисное помещение, взломал сейф и выкрал оттуда 115 тысяч долларов. Помимо этого, он похитил еще 470 тысяч рублей, принадлежавших гендиректору организации.

«Материальный ущерб составил восемь миллионов 649 тысяч 950 рублей», — процитировала сотрудников полиции «Газета.ру».

Возбуждено дело по статье «Кража в особо крупном размере».