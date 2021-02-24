Более 70 населенных пунктов остались без света и тепла в Челябинской области

Без электроснабжения в Челябинской области остались 74 населенных пункта. В Челябинске отменены занятия в школах, задержаны рейсы. Причиной всему стали метель и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Как сказано в сообщении компании «Россети Урал», проблемы возникли в Еманжелинском, Каслинском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском, Чебаркульском, Увельском, Уфалейском районах, а также в Миассе и Копейске.

«Ухудшение погодных условий усложняет энергетикам доступ к энергообъектам. В ликвидации последствий стихии задействовано 40 бригад в составе 120 человек, 56 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов направлено шесть дизель-генераторов», — рассказали в «Россети Урал».

В трех регионах из-за непогоды ввели режим ЧС, уточнило издание «АиФ». На юге области продолжается спасательная операция на дорогах. Там застряли десятки автомобилей. В Челябинске из-за погодных условий отменены занятия в школах, написала газета «Коммерсант». Более десяти рейсов отменены в челябинском аэропорту из-за метели.

«Идет расчистка взлетной полосы от снега», — рассказали ТАСС в справочной аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Москву, а также из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Гидрометцентр Челябинской области сообщил, что в регионе сохраняется аномально холодная погода со снежными заносами, метелью, гололедицей. Ночью температура воздуха опускалась до -40 градусов.