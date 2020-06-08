Более 650 кубометров топлива собрали после разлива топлива в Норильске

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. С 1 июня им удалось собрать свыше 650 кубометров нефтепродуктов.

Специалисты Морспасслужбы РФ работают на месте ЧП уже неделю, напомнили в пресс-службе Росморречфлота.

«Морскими спасателями с водной поверхности собрано более 650 кубометров нефтепродуктов», — уточнили в ведомстве.

В отряде Морспасслужбы заметили, что собранная ими жидкость представляет собой «слегка разбавленное водой дизтопливо».

В воскресенье, 7 июня, к 16 спасателям Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы присоединились коллеги из Азово-Черноморского и Каспийского филиалов. Они привезли с собой дополнительное оборудование.

Участок реки Амбарной разбили на сектора. Рядом с сотрудниками Морспасслужбы работают специалисты МЧС, компаний «Норникель», «Газпромнефть» и «Транснефть-Сибирь». Действия по ликвидации аварии координируют в оперативном штабе.

Более 20 тонн дизельного топлива попали в реку под Норильском из-за утечки, которая произошла на ТЭЦ-3 29 мая. Причиной аварии, по основной версии, стало потепление, из-за которого началось движение опоры под топливными цистернами. Бак, из которого разлилось топливо, собрались демонтировать.