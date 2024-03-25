25 марта 2024, 13:27
Более 645 кубометров завалов разобрали спасатели на месте теракта в Crocus City Hall
Спасатели МЧС России разобрали более 645 кубометров завалов в Crocus City Hall
Спасатели продолжают разбирать конструкции на месте теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Продолжается разбор обрушившихся конструкций. Спасатели МЧС России уже разобрали более 645 кубометров», — подчеркнули в ведомстве.
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Глава МЧС Александр Куренков начал еженедельное совещание с минуты молчания в память о жертвах теракта. Он поблагодарил всех представителей органов власти, кто оказывал помощь пострадавшим. Также глава ведомства не оставил без внимания пожарных, спасателе, бойцов спецподразделений и других профессионалов, которые работали в тяжелых условиях.
Отдельные слова благодарности он выразил неравнодушным гражданам.
Группа «Пикник» проведет вечер памяти, посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall. Все собранные средства с концерта передадут родственникам погибших и пострадавших в трагедии.
Спасатели
МЧС РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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