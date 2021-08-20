Более 630 человек эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара

Более 630 граждан эвакуировали из санаториев в поселках Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара. Среди эвакуированных 423 ребенка.

«В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на поселок Шап проведена эвакуация из санатория „Кооператор“, санатория „Южный“, санатория „Шап“ и поселка Шап на 12 автобусах. Всего эвакуированы 634 человека, из них 423 ребенка», — сообщили в МЧС.

Эвакуированных доставили в здание Национальной президентской школы-интерната города Йошкар-Ола. детей передали родителям и отправили домой.

Также 104 человека разместили в здании школы-интерната. Среди них 87 детей. Еще 32 взрослых находятся детском военно-патриотическом лагере «Авангард».

Всем эвакуированным предоставили психологическую и медицинскую помощь.

К вечеру 19 августа лесной пожар в Марий Эл достиг поселка Студенка в Медведевском районе. Загорелись три постройки. Пламя распространилось из-за усиления ветра, уточнили в МЧС. Огонь прошел расстояние три километра.

Ранее второй раз за месяц режим ЧС ввели в Сарове из-за пожаров в Мордовском заповеднике.