Происшествия 13 апреля 2023, 18:32 Более 600 килограмм колбасы похитил сотрудник нижегородского мясокомбината

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Сотрудник мясокомбината Нижнего Новгорода похитил более 600 килограмм колбасных и мясных изделий. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина оформлял расходные накладные через программу учета, после чего удалял информацию из общей базы. Это позволяло работнику не вносить деньги за товар в кассу.

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Отмечается, что общий ущерб мясокомбинату составил около 265 тысяч рублей, по факту хищения возбудили уголовное дело.