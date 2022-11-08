Более 600 индийских студентов пришлось эвакуировать из оренбургского хостела из-за пожара | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 16:01 Более 600 индийских студентов пришлось эвакуировать из оренбургского хостела из-за пожара

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Пожар произошел в Оренбурге вечером 7 ноября. Пламя охватило хостел «Юниверсити». Из здания эвакуировали более 650 человек. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Оренбургской области.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Огонь испортил внутреннюю отделку комнаты и вещи.

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Спасатели вывели из здания 647 студентов из Индии. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Потушить огонь удалось в 23:40.

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