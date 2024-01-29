29 января 2024, 15:37
Более 600 детей и работников эвакуировали из-за пожара в школе под Нижним Новгородом
Пожар вспыхнул на территории школы в Дзержинске Нижегородской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в здании вспыхнул электрический щиток. Пламя распространилось на площади 0,5 квадратного метра.
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Прибывшие спасатели эвакуировали 665 учеников и около 30 сотрудников. Медицинская помощь не потребовалась.
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