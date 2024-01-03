Происшествия 03 января 2024, 18:59 Более 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда Гладков: свыше 600 жителей Белгорода эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда РИА «Новости»

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Неразорвавшийся боеприпас обнаружили на Красноармейской улице в Белгороде. Власти решили эвакуировать жильцов 323 домов в радиусе 500 метров от опасного объекта. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пункты сбора открыли на улицах Красноармейской, Белинского и Циолковского. Эвакуация затронет порядка 600 человек, их направят в пункты временного размещения, где обеспечат горячим питанием.

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По словам Гладкова, дома, из которых вывезут жильцов, будут охранять сотрудники полиции и представители территориальной самообороны.

Глава региона также сообщил, что в микрорайоне Улитка нашли еще два неразорвавшихся боеприпаса. После того, как их осмотрят саперы, власти примут решение о возможной эвакуации жителей близлежащих домов.

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