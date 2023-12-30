Происшествия 30 декабря 2023, 15:45 Более 600 автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, в пробки встали более 600 машин Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, в очереди стоят порядка 650 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его информации, со стороны Тамани в очередь выстроились 487 машин. Со стороны Керчи в 15:00 по московскому времени зафиксировали пробку из 164 транспортных средств.

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В декабре над акваторией Азовского моря системы ПВО сбили украинскую ракету, летевшую в сторону Крымского моста. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что военные сорвали провокацию ВСУ.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для автомобилей утром 5 декабря. Движение по переправе восстановили через четыре часа, причину закрытия в оперштабе не сообщили. В пробке по состоянию на 08:00 стояли порядка 100 машин.

Перед этим СМИ заявили о взрывах над Керчью. По словам очевидцев, удары прозвучали в районе Аршинцева и населенного пункта Войково. Свидетели добавили, что раздалось около девяти взрывов. Официально эти данные не подтвердили.