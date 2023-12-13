Происшествия 13 декабря 2023, 10:33 Более 60 тысяч жителей Ростовской области остались без водоснабжения Жители Гукова остались без воды из-за аварии на насосной станции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Доступ к воде потеряли более 60 тысяч жителей города Гуково в Ростовской области. Проблемы с водоснабжением возникли из-за отключения электричества на насосной станции. Об этом заявил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.

«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», — указал он.

Реклама

Сизиков добавил, что на место ЧП уже выехали специалисты. Сроки возобновления подачи воды в Гуково министр не озвучил.

Отключения электричества в Ростовской области произошли из-за непогоды — сильный ветер и обледенение повредили некоторые ЛЭП. Без света остались около 150 тысяч жителей региона.

По словам губернатора Василия Голубева, отключения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Неклиновском, Азовском, Каменском и Аксайском районах. В последнем власти ввели режим ЧП. Энергетики приступили к устранению неполадок, добавил губернатор.