Более 60 тысяч человек остались без электричества в Якутии

«12 января действием защит произошло отключение кабельно-воздушной линии, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Центральной Якутии», — отметили в пресс-службе Центральных электрических сетей Якутии. После сообщения об аварии энергетики незамедлительно приступили к ремонтным работам.

Температура воздуха в регионе составляет сейчас около -30 градусов. В каждом районе развернули дизельные электростанции, чтобы обеспечить людей электричества на время проведения восстановительных работ. Авария оставила без света жилые дома и предприятия в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Энергетики восстановили подачу электроэнергии через четыре часа. Дизельные электростанции вывели в резерв.