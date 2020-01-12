    12 января 2020, 08:27

    Более 60 тысяч человек остались без электричества в Якутии

    Андрей Иванов

    Жители пяти районов Якутии остались без электричества из-за аварии 12 января. Неполадка лишила света 64 тысячи человек. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
    Более 60 тысяч человек остались без электричества в Якутии

    «12 января действием защит произошло отключение кабельно-воздушной линии, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Центральной Якутии», — отметили в пресс-службе Центральных электрических сетей Якутии. После сообщения об аварии энергетики незамедлительно приступили к ремонтным работам.

    Температура воздуха в регионе составляет сейчас около -30 градусов. В каждом районе развернули дизельные электростанции, чтобы обеспечить людей электричества на время проведения восстановительных работ. Авария оставила без света жилые дома и предприятия в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Энергетики восстановили подачу электроэнергии через четыре часа. Дизельные электростанции вывели в резерв.