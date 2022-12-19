Эксклюзив 19 декабря 2022, 15:17 Более 60 человек эвакуировались из девятиэтажки в Красногорске из-за пожара в магазине МЧС: 65 человек эвакуировались из девятиэтажки в Красногорске из-за пожара в магазине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудников склада текстильных материалов экстренно эвакуировали из-за задымления в Красногорске. Об этом сообщил источник «360». В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП, уточнив, что возгорание возникло. в магазине «Сударь», расположенном в девятиэтажном доме на первом этаже.

По данным источника, ЧП произошло в здании № 63 по улице Ленина около 14:45. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 14:28

Реклама

«Площадь возгорания 50 квадратных метров, до прибытия подразделений эвакуировали 65 человек», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Данных о пострадавших в ведомство не поступало. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.