Более 60 человек эвакуировали из детского сада в Уфе

Сигнал на пункт централизованной охраны Росгвардии поступил около 10 часов утра. На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Оказалось, что тревожную кнопку нажали бдительные сотрудники сада, обнаружив бесхозную спортивную сумку.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали из здания более 60 человек, большинство из которых — дети. На место прибыла следственно-оперативная группа. Обследовав подозрительный предмет, специалисты установили, что сумка была пустой и опасности не представляла.