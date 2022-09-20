Более 5 тысяч жителей Курской области пожаловались на ущерб от урагана | 360°

Все новости

Происшествия

20 сентября 2022, 02:03

Более 5 тысяч жителей Курской области пожаловались на ущерб от урагана

Происшествия

20 сентября 2022, 01:45

Появились кадры с места отравления угарным газом в кафе Дербента

Реклама

Мир

20 сентября 2022, 01:27

Пелоси оправдалась за визит в Армению в разгар конфликта с Азербайджаном

Общество

20 сентября 2022, 00:39

Производитель масла «Олейна» продаст бизнес в России

Важное

20 сентября 2022, 00:29

Более 10 человек отравились угарным газом в кафе Дербента

Эксклюзив

20 сентября 2022, 00:28

«Я предотвратил нападение на ребенка». Владельцем покусавшей подмосковную школьницу овчарки оказался академик РАН

Общество

20 сентября 2022, 00:26

Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи

Происшествия

20 сентября 2022, 00:14

Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали

Спецоперация

20 сентября 2022, 00:08

Бердянские силовики обнаружили схрон с украинским оружием

Происшествия

20 сентября 2022, 02:03

Более 5 тысяч жителей Курской области пожаловались на ущерб от урагана

МЧС РФ получило 5000 обращений от пострадавших после урагана жителей Курской области

Читать 360tv в

Спасатели борются с последствиями урагана, накрывшего Курскую область в воскресенье. В общей сложности в МЧС России обратились более пяти тысяч человек, которые пострадали от непогоды, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«От поваленных деревьев спасателями МЧС России расчищены автомобильные проезды и пешеходные дорожки. Демонтированы поврежденные конструкции», — говорится в заявлении.

Реклама

Сотрудники МЧС РФ восстановили электроснабжение в двух муниципальных образованиях. В ликвидации последствий урагана приняли участие свыше 200 человек и 80 единиц спецтехники.

Реклама

Вечером 18 сентября на Курскую область обрушилась гроза с ливнем и сильным ветром. Непогода оставила без электричества 87 населенных пунктов.

В автотехническом колледже Курска ветром сорвало крышу, а также пострадало общежитие, где погиб студент. Другого человека придавило упавшим деревом возле того же здания. После трагедии руководство колледжа на время перевело студентов на дистанционный формат обучения.

Ураган

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама