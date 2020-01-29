Более 500 рыбаков спасли на Сахалине. Фото

Сообщение о трещине в льдине в районе залива Мордвинова поступило оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 16:40 по местному времени. В Москве было 08:40. Местные жители рассказали, что в заливе Мордвинова в двух километрах от берега во льдах образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались почти 600 рыбаков.

«В 23:20 всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась», — рассказали в сахалинском МЧС.

Фото: МЧС

Как подчеркнули в МЧС, вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей несколько сотен человек решили испытать судьбу и вышли на ненадежный лед. В спасательной операции приняли участие 15 человек. Из спецтехники были использованы три лодки и одно судно на воздушной подушке «Хивус-10».