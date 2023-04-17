Эксклюзив 17 апреля 2023, 11:12 Более 500 детей эвакуировали из школы на юге Москвы после пожара Источник «360»: пожар начался в школе на юге Москвы, 511 детей эвакуировали

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Пожар начался в одной из школ на юге Москвы. Оттуда эвакуировали 546 человек, в том числе 511 детей. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Среди прочих эвакуированы 35 сотрудников учебного заведения. Все произошло в школе в Сумском проезде. При этом Telegram-канал «Чертаново» опубликовал кадры с места.

Все причины и обстоятельства происшествия уточняются.