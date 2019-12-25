Более 500 детей эвакуировали из пермской школы из-за газового баллончика

Порядка 600 человек вывели из школы в городе Чайковский Пермского края. Причиной эвакуации стал газовый баллончик, распыленный неизвестным человеком в учебном учреждении.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в одном из помещений школы утром 25 декабря.

«Эвакуированы 537 детей и 46 человек работников. Угрозы населению нет, обстоятельства устанавливаются», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

После случившегося в школе отменили занятия первой смены и отпустили всех детей домой. Для учащихся второй смены уроки будут продолжены. Как уточнили в прокуратуре Пермского края, неизвестный распылил газовый баллончик на третьем этаже средней школы №4. В результате за помощью к медикам обратились 20 человек, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, во время которой оценит действия сотрудников школы и действующий пропускной режим. Также проверку начали сотрудники правоохранительных органов.