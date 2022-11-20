Происшествия 20 ноября 2022, 15:26 Более 50 животных погибли при пожаре в приюте под Брянском ТАСС: в приюте для живтоных под Брянском при пожаре погибли 50 кошек и 2 собаки "ВКонтакте"

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Пятьдесят кошек и две собаки погибли в результате пожара в приюте «Дом Бродяги» в пригороде Брянска. Об этом ТАСС рассказала волонтер организации Елена Родина.

Все случилось вчера около 19:00. Приют располагался в частном доме. По словам волонтера, животные задохнулись: огня в здании практически не было, выгорел только тамбур. Людей в здании не было.

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В управлении МВД по Брянской области сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту возгорания либо задымления, планируется пожарно-техническая экспертиза.

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Елена Родина рассказала изданию «Подъем «, что подозревает поджог: волонтерам поступали соответствующие угрозы.

«Угрожали соседи, им мешал лай. Это люди <…> маргинального слоя, которые пьют», — указала женщина.

По ее словам, пожарные, не сомневаясь, «устно дали заключение». Родина подчеркнула, что проводки в тамбуре нет, так что загореться случайно он не мог.

В приюте выжили около 50 собак, которые в момент пожара были на улице в вольерах.