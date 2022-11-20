20 ноября 2022, 15:26
Более 50 животных погибли при пожаре в приюте под Брянском
ТАСС: в приюте для живтоных под Брянском при пожаре погибли 50 кошек и 2 собаки
Пятьдесят кошек и две собаки погибли в результате пожара в приюте «Дом Бродяги» в пригороде Брянска. Об этом ТАСС рассказала волонтер организации Елена Родина.
Все случилось вчера около 19:00. Приют располагался в частном доме. По словам волонтера, животные задохнулись: огня в здании практически не было, выгорел только тамбур. Людей в здании не было.
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В управлении МВД по Брянской области сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту возгорания либо задымления, планируется пожарно-техническая экспертиза.
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Елена Родина рассказала изданию «Подъем «, что подозревает поджог: волонтерам поступали соответствующие угрозы.
«Угрожали соседи, им мешал лай. Это люди <…> маргинального слоя, которые пьют», — указала женщина.
По ее словам, пожарные, не сомневаясь, «устно дали заключение». Родина подчеркнула, что проводки в тамбуре нет, так что загореться случайно он не мог.
В приюте выжили около 50 собак, которые в момент пожара были на улице в вольерах.
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