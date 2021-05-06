Более 50 тысяч гектаров леса выгорело в Тюменской области

В Тюменской области сгорело 52 000 гектаров леса за пожароопасный сезон. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента лесного комплекса региона.

«За прошедшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров, а всего с начала года — 142. Пройденная огнем площадь — 92 581 гектар, в том числе лесная — 52 309 гектаров», — рассказали в ведомстве.

Высокую степень опасности возникновения пожаров объявили в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах.

Власти Тюменской области заявили, что за прошедшие сутки всего зафиксировано 88 пожаров, не только лесных, но и ландшафтных.