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    06 мая 2021, 15:05

    Более 50 тысяч гектаров леса выгорело в Тюменской области

    Дарья Морозова

    В Тюменской области сгорело 52 000 гектаров леса за пожароопасный сезон. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента лесного комплекса региона.

    «За прошедшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров, а всего с начала года — 142. Пройденная огнем площадь — 92 581 гектар, в том числе лесная — 52 309 гектаров», — рассказали в ведомстве.

    Высокую степень опасности возникновения пожаров объявили в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах.

    Власти Тюменской области заявили, что за прошедшие сутки всего зафиксировано 88 пожаров, не только лесных, но и ландшафтных.