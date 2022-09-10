Нарушения пожарной безопасности нашли в сгоревшем ТЦ в Уфе | 360°

Важное 10 сентября 2022, 09:25 Поделиться Telegram

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Viber Нарушения пожарной безопасности нашли в сгоревшем ТЦ в Уфе МЧС: в загоревшемся ТЦ «Меркурий» в Уфе нашли 56 нарушений пожарной безопасности пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану

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В уфимском торговом центре «Меркурий», который загорелся вчера вечером, нашли 56 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой на объекте защиты ТРЦ „Меркурий“, находящемся по улице Кольцевая в Уфе, проведена внеплановая проверка по пожарной безопасности. По результатам проверки на объекте защиты выявлено 56 нарушений требований пожарной безопасности», — указано в сообщении.

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Большинство нарушений касалось требований к пожарной сигнализации, путям эвакуации, системам оповещения. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в ТЦ, уже привлекли к административной ответственности.

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС накануне, в 19:36. На месте работали 78 специалистов и 28 единиц техники. Пострадавших нет. Из горящего здания вынесли всех животных — обитателей контактного зоопарка: енотов, обезьян, лис, сов и других.

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