Более 50 машин столкнулись под Владивостоком из-за снега. Три человека пострадали

На данный момент известно, что за медицинской помощью обратились три человека. Двух людей после столкновения с другими машинами зажало в салоне — самостоятельно выбраться они не смогли. На месте масштабной аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Снежная катастрофа. Во Владивосток не летают самолеты и не едут машины Подробнее

Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю сообщила, что движение транспорта от нулевого до 14 километра автодороги «Новый — Де-Фриз — Седанка» в направлении Владивостока и по улице Шефнера сейчас закрыто. Полицейские попросили жителей города отказаться от поездок на личных машинах, так как на подходе очередной циклон. Погода снова ухудшится в ближайшее время.

Мощный снегопад во Владивостоке начался утром 11 декабря. Его принес циклон, который вышел на северо-запад Японского моря. В прибрежных районах усилился ветер. Из-за разгула стихии затруднено движение наземного транспорта. Также в аэропорту Владивостока отменили рейс в Дальнереченск. Задерживаются рейсы в Хабаровск, Новосибирск и Москву.