Более 50 человек пострадали при землетрясении в Гаити

В результате землетрясения, произошедшего на юге Гаити, пострадали по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщил местный портал Juno-7 со ссылкой на информацию спасателей.

По данным СМИ, два человека погибли. Разрушено 191 здание, еще 664 получили серьезные повреждения. Без крыши над головой остались более 800 семей.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 24 января в трех километрах от комунны Анс-а-Во. Она расположена на юге Гаити, в ней проживают около 35 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Позже стало известно о втором землетрясении. Его магнитуда составила 5,1. Оно произошло в четырех километрах от населенного пункта Птит-Ривьер-де-Нипп, где проживают около 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Японии. Толчки ощущались в префектурах Миядзаки и Оита острова Кюсю на юго-западе страны. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Данных о пострадавших не поступало.