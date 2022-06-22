В Дагестане неизвестным веществом отравились 55 человек, среди них 11 детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

С симптомами острой кишечной инфекции в больнице оказались жители села Казанище в Буйнакском районе республики, указано в сообщении. К медикам за помощью за последние четыре дня обратились 55 человек с симптомами отравления. В числе пострадавших оказались 11 детей.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Отправление у госпитализированных протекает в легкой степени тяжести. Специалисты устанавливают причины массового отравления людей.

Ранее стало известно, что 13 детей и один взрослый отравились в Верхневилюйском районе Якутии. После этого следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. На местном празднике дети купили фастфуд. Отец одного из пострадавших детей рассказал «360», что сын вместе с двоюродными братом и сестрой пожаловались на боль в животе и рвоту после съеденных хот-догов.