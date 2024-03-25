Происшествия 25 марта 2024, 09:33 Более 5 тысяч человек эвакуировали из Crocus City Hall Более 5 тысяч человек успели эвакуировать из Crocus City Hall

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Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из Crocus City Hall во время теракта. Об этом сообщил ТАСС представитель компании концертного зала.

«Из здания были эвакуированы пять тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — подчеркнул источник агентства.

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Вечером 22 марта террористы ворвались в здание Crocus City Hall. Они открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Затем в здании начался пожар, там частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 137 человек. Пострадали еще 182.

Молодых ребят, которые помогали людям спастись во время происшествия в Crocus City Hall, пригласят в Государственную думу. Военнослужащих, которые отличились во время задержания в Брянской области подозреваемых в совершении теракта, наградили медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».