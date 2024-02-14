Происшествия 14 февраля 2024, 18:06 Более 450 человек эвакуировали из-за пожара в ивановском ТРЦ «Серебряный город»

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Пожар вспыхнул на территории торгово-развлекательного центра «Серебряный город» в Иванове. Обошлось без пострадавших. Подробности случившегося сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

В ликвидации огня были задействованы 43 спасателя и 10 единиц техники. Очаг возгорания находился в вытяжке ресторана «Шеш-беш». Пламя распространилось на площади пять квадратных метров. Специалисты оперативно потушили пожар.

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Из здания эвакуировали около 450 человек. Выводить посетителей и персонал начали еще до приезда сотрудников ведомства.