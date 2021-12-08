Более 450 автомобильных пожаров произошло в Петербурге за этот год

В Санкт-Петербурге за 2021 год сгорело 456 автомобилей, причем 40 из них подожгли злоумышленники. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

Больше всего машин пострадало в результате нарушения правил эксплуатации — таковых в Северной столице за этот год числится 238. Еще 69 автомобилей сгорело из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, а в 16-ти было зафиксировано неосторожное обращение с огнем.

Помимо основных причин отмечены следующие: неправильное проведение работ по электросварке, неисправное производственное оборудование, неправильная установка и эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, отсутствие разделки перекрытия под дымовую трубу.

При этом в ведомстве не уточнили причину происхождения пожаров, которые произошли в 85 машинах за этот год.