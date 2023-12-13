Происшествия 13 декабря 2023, 15:31 Более 400 тысяч человек в разных регионах России остались без света из-за непогоды Минэнерго: жители пяти регионов России остались без электричества из-за непогоды РИА «Новости»

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Снегопад и ледяной дождь привели к массовым отключениям электроэнергии. Непогода оставила без света свыше 400 тысяч человек в пяти регионах России, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По данным министерства, в Дагестане отключены от электричества около 70 тысяч пользователей, в ЛНР — более 120 тысяч, в ДНР — 106,5 тысячи, в Псковской области — более восьми тысяч, в Ростовской — около 100 тысяч.

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«Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России», — добавили в пресс-службе.

Специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволят погодные условия. В некоторых регионах аварийные бригады уже возвращают свет в дома жителей. На помощь присылают энергетиков из соседних субъектов.

Ранее мощный шторм оставил без света около 100 тысяч жителей Ростовской области. Движение на участке дороги Ейск — Азов закрывали из-за подтоплений закрыли, почти 20 человек эвакуировали из четырех хуторов.