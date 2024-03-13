Происшествия 13 марта 2024, 10:23 Более 40 воздушных целей за сутки уничтожили в Воронежской области Гусев: более 40 воздушных целей за сутки уничтожили в Воронежской области РИА «Новости»

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Российские системы ПВО и системы РЭБ за сутки обнаружили и ликвидировали более 40 воздушных целей в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По данным оперативных служб, никто не пострадал. На земле не зафиксировали значительных повреждений инфраструктуры.

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«Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Он поблагодарил ВС России, которые обеспечивают безопасность Воронежской области.

В пресс-службе Минобороны заявили, что 13 марта около 09:30 ВСУ попытались атаковать регион. Уничтожены шесть украинских беспилотников.

В последние дни украинские военные усилили атаки на российские регионы. В Кремле полагают, что ВСУ таким образом «показать хоть что-то», поскольку в минувшего году им не удалось достичь своих целей при контрнаступлении. Вместо этого украинская армия понесла огромные потери и лишилась техники.