Более 40 учеников отравились в школе в Чувашии

Более 40 детей отравились в одной из чувашских школ. Они обратились к врачам, одного ребенка пришлось госпитализировать. Об этом сообщили на сайте СК России.

По данным ведомства, 12 января школу пропустили 197 детей. Как утверждают родители, у многих были высокая температура, слабость и симптомы расстройства пищеварения. Симптомы появились у учеников после посещения школы днем ранее.

За оказанием помощи в медицинские учреждения на данный момент обратилось свыше 40 детей. Один из них госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение», — сказано на сайте Следственного комитета.

Следователи уже осмотрели помещения школы. Сейчас они изучают соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учебном заведении и опрашивают свидетелей.

В начале января произошло массовое отравление парами хлора в одном из бассейнов Омска. Как сообщила пресс-служба местной прокуратуры, всего пострадали девять несовершеннолетних. Дети посетили бассейн 2 января, на следующий день их госпитализировали.