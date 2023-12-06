Происшествия 06 декабря 2023, 10:38 Более 40 рабочих на Камчатке попали в больницу с отравлением СК сообщил о массовом отравлении рабочих на Камчатке РИА «Новости»

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Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело после отравления 41 рабочего, занятого в строительстве аэропорта в городе Елизово. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 5 декабря после ужина в столовой 41 рабочего госпитализировали. Медики выявили у пострадавших признаки пищевого отравления.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают обстоятельства отравления рабочих.

Ранее глава СК РФ поставил на контроль расследование об отравлении на концерте певца Кишлака, который проходил в Москве. Среди пострадавших — несколько подростков и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.